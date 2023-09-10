Взяла и разделась: Валя Карнавал сделала горячее фото в трусиках, блеснув своим мясистым «орехом» на камеру

Валя Карнавал уже давно стала популярной персоной. Она регулярно снимает видео, которые набирают миллионы просмотров. Примечательно, что в свой 21 год певица купается во внимании парней. Она едва не вышла замуж в 2023 году, но рассталась с избранником. Теперь артистка то и дело носит смелые наряды и хвастается постройневшими формами.
На этот раз Валя решила выложить горячий кадр. Она позировала в ванной комнате. Певица разделась до нижнего белья. Она натянула трусы на пышные ягодицы, а лифчик облегал упругую грудь. Блогерша решила показать свои выдающиеся формы во всей красе. Она также распустила волосы, а в ее пупке блестел пирсинг.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Карнавал. Многие решили, что она так решила утереть нос бывшему. «Какая фигура», «Очень пышные бедра», «Интересный вид», «И кто верит, что это свое?», «Саша где-то рыдает», «Валя, какая куколка», «Безумно сочные формы», «Вызываешь аппетит», — стали писать подписчики.