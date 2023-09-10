Взяла и разделась: Валя Карнавал сделала горячее фото в трусиках, блеснув своим мясистым «орехом» на камеру

На этот раз Валя решила выложить горячий кадр. Она позировала в ванной комнате. Певица разделась до нижнего белья. Она натянула трусы на пышные ягодицы, а лифчик облегал упругую грудь. Блогерша решила показать свои выдающиеся формы во всей красе. Она также распустила волосы, а в ее пупке блестел пирсинг.

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