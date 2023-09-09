Брутян не выдержала и ушла в салон красоты, оставив маленького сына с бабушкой: довольная похвасталась преображением

На этот раз Брутян призналась, что несколько дней нянчила малыша, который капризничает, так как режутся зубки. Также она готовит ужин перед тем, как Павел приезжает в работы. Но 9 сентября актриса сбежала из дома. Она отправилась в салон красоты, где ее волосы покрасили и выпрямили. А вот ребенка Зепюр оставила на бабушек.

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