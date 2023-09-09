Брутян не выдержала и ушла в салон красоты, оставив маленького сына с бабушкой: довольная похвасталась преображением

Зепюр Брутян уже давно стала известной персоной. Она снимается в фильмах и играет в театре. В 2022 году актриса стала женой Павла Прилучного. Они стали демонстрировать идиллию. В апреле этого года у супругов родился сын Микаэль. После этого артист даже свозил супругу на Мальдивы. Но в сентябре у него начались новые съемки, поэтому его избранница погуризалась в быт.
На этот раз Брутян призналась, что несколько дней нянчила малыша, который капризничает, так как режутся зубки. Также она готовит ужин перед тем, как Павел приезжает в работы. Но 9 сентября актриса сбежала из дома. Она отправилась в салон красоты, где ее волосы покрасили и выпрямили. А вот ребенка Зепюр оставила на бабушек.
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«Наконец-то покрасила волосы, подстриглась и уложила свои кудрявые волосы. Дай бог здоровья нашим бабулям, которые сидят с нашими малышами, поддерживают нас, чтобы мы (молодые мамы) не превратились в зомби. У них такой поддержки, к сожалению, не было», – заявила она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Прилучного. Многие отметили, что она прекрасно выглядит после того, как родила малыша. За несколько месяцев она успела постройнеть. Однако артистка собиралась в конце лета выйти из декрета, но пока звезда решила задержаться дома.