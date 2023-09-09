Муж-дипломат трогательно поздравил Кети Топурию с 37-летием: с нежностью обнял за талию

9 сентября Топурия отметила свой день рождения. Обычно она проводит этот день в кругу близких и родных. Муж-дипломат поздравил ее с этим событием. Он выложил фото, на котором обнимает возлюбленную за талию. Певица была в белом летнем платье.

«С днем рождения напарник! ЛТ - моя семья», – написал Деньгов.

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