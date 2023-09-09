Муж-дипломат трогательно поздравил Кети Топурию с 37-летием: с нежностью обнял за талию

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных персон в России. Солистка группы «А’Студио» в свое время даже получила похвалу Аллы Пугачевой. Она прославилась не только благодаря вокалу, но и своему чувству стиля. Также ей удалось обрести счастье в личной жизни. Звезда уже несколько лет состоит в браке с Львом Деньговым.
9 сентября Топурия отметила свой день рождения. Обычно она проводит этот день в кругу близких и родных. Муж-дипломат поздравил ее с этим событием. Он выложил фото, на котором обнимает возлюбленную за талию. Певица была в белом летнем платье.
«С днем рождения напарник! ЛТ - моя семья», – написал Деньгов.
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Кети Топурия и Лев Деньгов. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие поразились тому, как выглядит Кети в 37 лет. Ее осыпали комплиментами. Напомним, что певица с мужем растит сына Адама. Также от первого брака с Львом Гейхманом у нее есть дочка Оливия. Все свободное время артистка посвящает детям. Она признавалась, что мечтает быть мамой троих детей.