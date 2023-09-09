На концерте SHAMAN девушка потеряла сознание и упала прямо на певца

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Ярославу Дронову (настоящее имя артиста, — Прим. ред.) пришлось остановить выступление. На сцене оказались охранники, которые помогли унести женщину за кулисы. Сам певец проводил их. Публика наблюдала за происходящим. Только после этого SHAMAN продолжил концерт. Пока неизвестно, что именно случилось в поклонницей звезды. Возможно она переволновалась, оказавшись так близко к кумиру.