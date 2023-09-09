Ани Лорак в кружевном платье сразила «сочными» выпуклостями фигуры: оголила соблазнительные виды

На этот раз Лорак приготовилась к концерту. Она облачилась в черное кружевное платье в пол, которое подчеркнуло ее округлые выпуклости фигуры. Наряд имел изюминку. Певица обнажила свою спину. Разрез был такой глубокий, что она сразила народ. Каролина (настоящее имя звезды, - Прим. ред.) украсила свою прическу бантом.

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