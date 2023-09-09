Ани Лорак в кружевном платье сразила «сочными» выпуклостями фигуры: оголила соблазнительные виды

Ани Лорак уже давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает выпускать песни и давать концерты. В свои 44 года артистка старается держать себя в форме. Примечательно, что она в прошлом году стала встречаться с тренером по йоге Исааком Виджараком. Теперь певица вместе с ним гастролирует. А вот на этот раз она вернулась в Москву и начала сниматься в шоу «Ты супер!».
На этот раз Лорак приготовилась к концерту. Она облачилась в черное кружевное платье в пол, которое подчеркнуло ее округлые выпуклости фигуры. Наряд имел изюминку. Певица обнажила свою спину. Разрез был такой глубокий, что она сразила народ. Каролина (настоящее имя звезды, - Прим. ред.) украсила свою прическу бантом.
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Поклонники были впечатлены. Многие осыпали комплиментами 44-летнюю артистку. «Ох, вот это формы», «Бесподобная фигура», «Ну богиня», «Любуешься этой женщиной всегда», «Ого, сзади вид просто сногсшибательный», «Все залюбовались этими изгибами», «Ну ох и ах», «Горячая штучка», — стали писать подписчики.