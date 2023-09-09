Миддлтон в джинсах скинни и кедах отметилась с принцем Уильямом на ферме: редкий случай — показала фигуру на публике

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Принцесса Уэльская продемонстрировала повседневный образ. Супруги оказались на ферме по выращиванию морских водорослей

Кейт Миддлтон уже больше 10 лет счастлива в браке с принцем Уильямом. Они успевают не только выполнять свои обязанности, но и растить троих детей. В августе супруги даже устроили отпуск и  провели несколько недель с наследниками сначала в поместье Анмер-Холл, в замке Балморал, а также на Карибском острове Мюстик. А вот 9 сентября они вернулись к своим обязанностям. 

На этот раз Миддлтон успела не только посетить храм, где прошла служба в честь покойной королевы Елизаветы II. Она выглядела элегантно в пурпурном платье и шляпке. Но потом принцесса Уэльская отправилась на ферму по выращиванию водорослей. Кейт редко носит наряды в стиле кэжуал. На ферме она предстала в джинсах скинни, белой футболке и куртке. Лук дополнили кеды. Ее сопровождал принц Уильям, который был в брюках и рубашке. 

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Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Пара пообщалась с сотрудниками фермы в Уэльсе. Они узнали подробности их работы и о влиянии, которое она оказала на океан и окружающую среду.

Также Миддлтон с мужем села в лодку, чтобы увидеть сами морские водоросли. Океанская ферма площадью около трех гектаров была установлена в прошлом году и является домом для различной флоры и фауны. Во время поездки принц Уильям попробовал некоторые водоросли и прокомментировал, что они были «солеными». 

После экскурсии по ферме королевская пара переместилась с баржи на спасательную шлюпку Сент-Дэвида, где они вернулись на берег, чтобы встретиться с членами экипажа спасательной шлюпки. Перед тем, как они ушли, Кейт пообщалась с четырехлетней Ислой Эванс-Колер — дочерью заместителя владельца Джадда Колера и члена экипажа Эллен Эванс.

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

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