Миддлтон в джинсах скинни и кедах отметилась с принцем Уильямом на ферме: редкий случай — показала фигуру на публике

Пара пообщалась с сотрудниками фермы в Уэльсе. Они узнали подробности их работы и о влиянии, которое она оказала на океан и окружающую среду.

Также Миддлтон с мужем села в лодку, чтобы увидеть сами морские водоросли. Океанская ферма площадью около трех гектаров была установлена в прошлом году и является домом для различной флоры и фауны. Во время поездки принц Уильям попробовал некоторые водоросли и прокомментировал, что они были «солеными».

После экскурсии по ферме королевская пара переместилась с баржи на спасательную шлюпку Сент-Дэвида, где они вернулись на берег, чтобы встретиться с членами экипажа спасательной шлюпки. Перед тем, как они ушли, Кейт пообщалась с четырехлетней Ислой Эванс-Колер — дочерью заместителя владельца Джадда Колера и члена экипажа Эллен Эванс.