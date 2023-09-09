На этот раз Лазарев предстал на площадке «Ну-ка, все вместе». Он облачился в элегантный черный костюм и белую рубашку с бабочкой. Примечательно, что певец привел наследников, которые его поддержали. Сын Никита был в черных шортах-бермудах и рубашке. Дочка артиста Аня оделась в таком же стиле, выбрав джинсовые мини-шорты.

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