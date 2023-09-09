Сергей Лазарев уже давно стал популярным исполнителем. Он регулярно устраивает гастроли. Певец также играет в театре и порой ведете передачи на телевидении. При этом он растит двоих детей: сына Никиту и дочку Анна. Примечательно, что артист летом возил их на море, а 1 сентября отвел старшего наследника в школу. Но на днях дети звезды посетили съемки шоу с его участием.
На этот раз Лазарев предстал на площадке «Ну-ка, все вместе». Он облачился в элегантный черный костюм и белую рубашку с бабочкой. Примечательно, что певец привел наследников, которые его поддержали. Сын Никита был в черных шортах-бермудах и рубашке. Дочка артиста Аня оделась в таком же стиле, выбрав джинсовые мини-шорты.
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Сергей Лазарев с детьми. Фото: соцсети звезды
«Долгожданная премьера 5-го Юбилейного сезона шоу «Ну-ка, все вместе» в 21.30 на телеканале Россия-1! Не пропустите новый сезон самого народного вокального проекта!» – объявил артист.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что дочка стала очень взрослой. А вот сын носит стильную стрижку, прям как отец в юности. «Ух, какие же милахи Анюта и Никита», «Какие вы очаровательные и с нетерпением ждем вечер!», «Какие милые фото», «Какие вы красивые», — стали писать в Сети.