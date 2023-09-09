«Петю мы не мучаем нашей светской жизнью»: Светлана Бондарчук оставила шестимесячного сына в Москве

На этот раз Светлана решила не раскрывать подробностей радостного события. Многие не сомневаются, что пара прибегла к услугам суррогатной мамы. Пока блондинка редко показывает малыша и прячет его лицо. 54-летняя светская львица расставляет приоритеты, предпочитая не окунаться в материнство с головой.

На днях Бондарчук с мужем отправились в Сочи, где проходит фестиваль онлайн-кинотеатров. С собой малыша звезда брать не стала.

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