«Петю мы не мучаем нашей светской жизнью»: Светлана Бондарчук оставила шестимесячного сына в Москве

Светлана Бондарчук уже давно стала известной персоной. Раньше она была моделью, а потом работала редактором известного журнала. А после развода с Федором Бондарчуком светская львица вскоре вышла замуж снова за Сергея Харченко. Но никто не ожидал, что после 50 лет она не только наденет платье невесты, но и станет мамой в третий раз.
На этот раз Светлана решила не раскрывать подробностей радостного события. Многие не сомневаются, что пара прибегла к услугам суррогатной мамы. Пока блондинка редко показывает малыша и прячет его лицо. 54-летняя светская львица расставляет приоритеты, предпочитая не окунаться в материнство с головой.
На днях Бондарчук с мужем отправились в Сочи, где проходит фестиваль онлайн-кинотеатров. С собой малыша звезда брать не стала.
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Светлана Бондарчук с мужем. Фото: соцсети звезды
Многодетная мама не стала утаивать, что пока не хочет делать из наследника публичную личность. Светлана также призналась, что ей пока сложно находить баланс между семьей и работой.
«Наш ребенок Петя. Я, конечно, сейчас очень переживаю, что мы его сюда не взяли, но скажу вам по секрету, что мы Петю часто берем с собой, когда путешествуем — просто мы не мучаем его нашей светской жизнью. Он проживает с нами свою малышковую жизнь. Но, конечно, хочется проводить с ним как можно больше времени», — разоткровенничалась Бондарчук в беседе с Woman.