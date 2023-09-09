Нюша в кожаных шортах оголила свои мясистые ягодицы: показала прелести на сцене, сразив народ

На этот раз Нюша дала первый за долгое время концерт в Москве. Она тщательно к нему готовилась. Певица на сцене блеснула в кожаном наряде с крохотными шортами и ботфортах. Она обнажила свои мясистые ягодицы. Артистка козырнула своими постройневшими формами. Она зажигательно танцевала и исполняя свои хиты.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».