Нюша в кожаных шортах оголила свои мясистые ягодицы: показала прелести на сцене, сразив народ

Нюша уже давно стала известной персоной. Она частая гостья на вечеринках и премиях. Однако в последнее время количество ее выступлений уменьшилось. Певица родила двоих детей, которые отнимают у нее много времени и сил. Но в этом году она похудела, обновила гардероб и стала чаще устраивать откровенные фотосессии, хвастаясь формами.
На этот раз Нюша дала первый за долгое время концерт в Москве. Она тщательно к нему готовилась. Певица на сцене блеснула в кожаном наряде с крохотными шортами и ботфортах. Она обнажила свои мясистые ягодицы. Артистка козырнула своими постройневшими формами. Она зажигательно танцевала и исполняя свои хиты.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. За концерт она сменила несколько образов. У нее был также пикантный лук с леопардовым боди с крохотной юбкой на запах. Певица едва прикрыла свои прелести. Некоторые подвергли молодую маму критике, но многие также осыпали комплиментами. «Какая классная», «Вот это формы», «Просто аппетитная мамасита», «Ох, вот это фигура», «А это шорты или трусы?» — стали писать подписчики.