Ночь, туман, 200 км/ч: Денис Дорохов перевернулся на мотоцикле и чудом остался жив

В новом выпуске ВК-шоу «Кстати» комик Денис Дорохов рассказал актеру Сергею Бурунову и зрителям, что он недавно увлекся ездой на мотоцикле и в первый же свой сезон жестко перевернулся на байке. Судя по воспоминаниям комедианта, он чудом остался жив.

«Я с Наро-Фоминска лечу ночью. Мы вдвоем с чуваком, и я первый еду, – рассказал Денис. – Лечу двести по прямой ночью. Зачем? Не знаю! Я лечу и думаю, что не контролирую вообще ничего. Но не останавливаюсь, ни фига не сбрасываю. И впереди поворот. А был туман еще…»

«Я сбросил, думал, что вхожу. Начинаю входить и понимаю, что поворот-то с «дозагибчиком». У меня начинает заднее колесо уходить. Я лечу на «встречку», слава богу, там никого нет. Еще притормаживаю, у меня начинает вилять, и я понимаю, что в любом случае «раскладываюсь» сейчас. Но думаю, что лучше на траве это сделаю. И просто выравниваю руль и еду в кювет».

«И там уже передний тормоз подключаю и перекувыркиваюсь, падаю спиной. В пятнадцати сантиметрах от столба, который показывает поворот. Я приземлился и сразу засмеялся от того, что понял, как мне повезло. Просто повезло! Буквально через полминуты по «встречке» два грузовика проехали…»