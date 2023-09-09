Рудова блеснула своими «сдобными» округлостями фигуры прямо под водой: стринги впились в пышную мякоть

Наталья Рудова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино и сериалах. Многие ее знают по картине «Татьянин день». Блондинка теперь все чаще предстает в постельных сценах на экране. В свои 40 лет актриса держит себя в форме. Она недавно отдохнула с друзьями в Турции.Звезда с радостью красовалась в купальнике.
На этот раз Рудова решила выложить кадры, которые были сняты под водой. Она в алом мини-бикини поплавала в море как русалка. Блондинка продемонстрировала свою фигуру во всей красе. Она решила блеснуть не только грудью, но и своим упругим тылом. Стринги впились в ее пышные прелести. Наталья смогла впечатлить своих фанатов.
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На этот раз поклонники осыпали ее комплиментами. «Ого, вот это девушка», «Рыбка золотая», «Фигурка такая аппетитная», «Просто бесподобная», «Ну что за формы», «Мамасита наша», «Зачем вы нас так соблазняете», «Русалка, какой у вас хвост роскошный», — стали писать в Сети.