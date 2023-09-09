Красиво вышла из неловкой ситуации: Наталья Водянова во время модного показа едва не оконфузилась у всех на глазах

Наталья Водянова уже давно прославилась в модной индустрии. Она дружит со многими дизайнерами и не перестает участвовать в фотосессиях. Уже почти два года российская красавица не ведет соцсети. Однако она порой появляется на светских мероприятиях. Недавно состоялись Недели моды. Накануне модель появилась на показе Ralph Lauren.
На этот раз Водянова щегольнула в эффектном платье с бахромой и глубоким декольте. Золотистый лук дополняли каблуки. Модели даже осветлили локоны. Она грациозно дефилировала перед публикой. Однако во время финального выхода на подиум Наталья оконфузилась. Она наступила на шлейф платья Кристи Терлингтон. Такая оплошность могла бы стать завершающей точкой в карьере, но не для этой топ-модели.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
В этой неловкой ситуации Водянова легко выкрутилась. Она просто заулыбалась и стала смеяться. Модели замедлились лишь на пару секунд и пошли дальше. Публика тепло встретила российскую модель. Многие осыпали маму пятерых детей комплиментами.