Красиво вышла из неловкой ситуации: Наталья Водянова во время модного показа едва не оконфузилась у всех на глазах

На этот раз Водянова щегольнула в эффектном платье с бахромой и глубоким декольте. Золотистый лук дополняли каблуки. Модели даже осветлили локоны. Она грациозно дефилировала перед публикой. Однако во время финального выхода на подиум Наталья оконфузилась. Она наступила на шлейф платья Кристи Терлингтон. Такая оплошность могла бы стать завершающей точкой в карьере, но не для этой топ-модели.

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