«Это его первая осень»: Брутян утеплила кроху-сына Прилучного в пудровый костюм для дневного променада

Пока Брутян не вернулась к работе. Она ведет домашнее хозяйство и занимается воспитанием малыша. 9 сентября актриса отправилась на прогулку. Она надела белую пуховую жилетку и взяла на руки наследника. Микаэля она решила утеплить, облачив в модный пудровый спортивный костюм. Зепюр была без макияжа. Она зацеловала ребенка.

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