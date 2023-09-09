«Это его первая осень»: Брутян утеплила кроху-сына Прилучного в пудровый костюм для дневного променада

Зепюр Брутян стала актрисой и успела сняться в нескольких проектах. Однако в 2022 году она сыграла свадьбу с Павлом Прилучным. О ней стали говорить в светских кругах. Примечательно, что пара теперь уже не скрывает свои отношения. Актер заверяет, что избранница делает его точно лучше. А в апреле у супругов родился сын Микаэль.
Пока Брутян не вернулась к работе. Она ведет домашнее хозяйство и занимается воспитанием малыша. 9 сентября актриса отправилась на прогулку. Она надела белую пуховую жилетку и взяла на руки наследника. Микаэля она решила утеплить, облачив в модный пудровый спортивный костюм. Зепюр была без макияжа. Она зацеловала ребенка.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Разговаривала с сестрой по видеосвязи, и она ужаснулась, что мы так тепло одеты. Но мы с Микаэлем и такой погоде рады. Это его первая осень. Он уже с большим интересом наблюдает за деревьями, а в конце сентября его ждет невероятная красота, когда деревья поменяют окрас своей листвы», – заявила звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчик очень быстро растет. «Ну какая вы красивая мама», «Чудесный малыш», «Лицо долго прятать будете?», «Да, стиляги такие», «Ох, у него впереди много впечатлений», «Мальчик такой уже большой», — стали писать в Сети.