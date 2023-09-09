«Всю неделю работаешь»: Собчак в струящемся платье устроила танцы на пляже, уехав в Турцию с Гудковым

На этот раз Собчак решила показать кадры с курорта. Она в струящемся платье в пол устроила танцы на пляже. Телеведущая грациозно кружилась босиком. А потом она подошла к молодому человеку и стала его трясти за плечи. Это оказался ее друг Александр Гудков, который в последние два года стал крайне редко появляться на публике.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».