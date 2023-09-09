«Всю неделю работаешь»: Собчак в струящемся платье устроила танцы на пляже, уехав в Турцию с Гудковым

Ксения Собчак уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести передачи, брать интервью и посещать вечеринки. В свой 41 год блондинка следит за фигурой. Совсем недавно она была в Москве. После отпуска с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым телеведущая вернулась к работе. А 9 сентября звезда оказалась в Турции.
На этот раз Собчак решила показать кадры с курорта. Она в струящемся платье в пол устроила танцы на пляже. Телеведущая грациозно кружилась босиком. А потом она подошла к молодому человеку и стала его трясти за плечи. Это оказался ее друг Александр Гудков, который в последние два года стал крайне редко появляться на публике.
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«Моя жизнь: всю неделю работаешь, а в субботу… тоже работаешь! Но зато в Турции и с любимым соведущим», – написала звезда.
Поклонники оценили кадры. Многие отметили, чт Собчак идет романтичный стиль. «Потрясающая компания!!! Рада видеть вас с Гудочком», «Этот стиль очень идет прям очаровательная красотка», «Какое красивое платье!», «Такие счастливые», — стали писать в Сети.