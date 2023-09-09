Андрей Гуров из «Ласкового мая» не приехал на открытие памятника Юрию Шатунову — причина

В минувшую среду, 6 сентября, состоялось открытие памятника Юрию Шатунову. Напомним, артист скоропостижно умер летом 2022 года. Его похоронили на Троекуровском кладбище, где и установили монумент в 2023 году.
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На мероприятии собрались близкие Юрию люди, однако в их числе не было бывшего участника «Ласкового мая» Андрея Гурова. Впрочем, на похороны артиста он тоже не приезжал. Но это вовсе не потому, что музыкант не хотел почтить память своего друга.
Мужчина объяснил свое отсутствие тем, что хочет помнить товарища по группе живым. Кроме того, была и другая причина. По словам Гурова, ходят слухи, будто бы в могиле артиста нет его праха. Якобы останки музыканта находятся в Германии, куда их увезла жена Шатунова.
«Хочу чтобы в моей памяти Шатунов остался живым. И опять же так много разговоров о том, что на самом деле в могиле нет праха Юры Шатунова и что его жена Светлана забрала этот прах в Германию, а в могиле на Троекуровском кладбище просто ничего нет. Это однажды рассказал один из охранников кладбища», — сказал Гуров.
Верить в эти слухи или нет — личное дело каждого. Официального подтверждения нет. Поэтому тысячи поклонников по-прежнему приходят на могилу Шатунова. Чтобы отдать дань памяти любимому артисту.
Источник: mk.ru