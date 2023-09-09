Андрей Гуров из «Ласкового мая» не приехал на открытие памятника Юрию Шатунову — причина

В минувшую среду, 6 сентября, состоялось открытие памятника Юрию Шатунову. Напомним, артист скоропостижно умер летом 2022 года. Его похоронили на Троекуровском кладбище, где и установили монумент в 2023 году.

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На мероприятии собрались близкие Юрию люди, однако в их числе не было бывшего участника «Ласкового мая» Андрея Гурова. Впрочем, на похороны артиста он тоже не приезжал. Но это вовсе не потому, что музыкант не хотел почтить память своего друга.