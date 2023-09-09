Нелюбимая Инной Чуриковой Татьяна Васильева спустя 30 лет вошла в труппу «Ленкома»

8 сентября состоялся сбор труппы театра «Ленком», на котором артистам были представлены их новые коллеги — народная артистка России Татьяна Васильева и заслуженный артист РФ Максим Аверин.

Васильева долгое время играла в антрепризах и не могла попасть в коллектив «ленкомовцев». Театральная пресса пишет, что ей пришлось ждать этого события более 30 лет. Все из-за Инны Чуриковой, которая не желала видеть рядом с собой конкурентку и хотела оставаться единственной примой театра.

Однажды Марк Варшавер предложил ныне покойному Марку Захарову пригласить на работу Васильеву, но Чурикова, узнав об этом, закатила большой скандал.

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Однако в начале 2023 года Инна Михайловна умерла, и теперь для Татьяны Григорьевны не осталось препятствий. Она официально присоединилась к труппе «Ленкома» и получила все роли Чуриковой.