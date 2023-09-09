Джессика Честейн сверкнула глубоким декольте в серебристом платье от Gucci

8 сентября на Венецианском кинофестивале прошла светская премьера драматического фильма «Память» (Memory), в котором главную роль сыграла оскароносная Джессика Честейн. Сама 46-летняя актриса вышла на красную ковровую дорожку вместе с другими создателями картины и была неотразима.

Кинозвезда сияла во всех смыслах. Для премьеры она выбрала отражающее свет серебристое платье от Gucci. Наряд позволил артистке продемонстрировать изящную фигуру, ну а мужчины, без сомнения, обратили внимание на манящее декольте дамы. Джессика определенно стала королевой вечера.