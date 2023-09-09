«Мизинец всегда должен быть поднят»: Райан Рейнольдс нанял «тренера по монархии» перед встречей с Карлом III

Голливудский актер Райан Рейнольдс, он же совладелец британского футбольного клуба «Рексем», готов выпустить второй сезон своего документального сериала «Добро пожаловать в Рексем».

В промо-роликах проекта показано, что на одном из матчей кинодеятель встретился с королем Великобритании Карлом III, и они даже беседовали. Райан был под большим впечатлением. А еще он рассказал, что перед визитом правителя прошел «ускоренный курс королевского этикета», наняв специального тренера.

«Мы поехали в учебный лагерь монархии. Это было похоже на армию за исключением того, что твой мизинец всегда должен быть поднят», — поделился Рейнольдс в одном из тизеров.

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Актер, сыгравший Дэдпула, учился «правильно» ходить и сидеть в присутствии короля, почтительно пожимать руку. В процессе он пошутил, что чувствует себя киллером, который готовится к важному «делу».