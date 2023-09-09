«Алла это придумала»: Галкин* проговорился, что живет с Вайкуле

Сбежавшие из страны в 2022 году Алла Пугачева и Максим Галкин* дали интервью латвийскому телеканалу 1188. Отрывки из разговора телеведущего с журналисткой попали в Сеть. Шоумен проговорился, что живет с Лаймой Вайкуле в Юрмале, когда бывает с концертами в стране. И его жена смотрит на это одобрительно, ведь это все с ее подачи.

«У меня были концерты в Литве, и мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы здесь живу. Алла это придумала, чтоб я здесь под присмотром был», - разоткровенничался Галкин*.

Минувшим летом Пугачева с Галкиным* действительно жили в Юрмале, но не у Вайкуле, а по соседству, на любимой вилле Примадонны «Марта», которую из года в год они арендовали для проживания. Недавно особняк был продан, и, судя по всему, семейству придется перебираться к Вайкуле всем составом.

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В настоящее время Пугачева с двойняшками вернулась в Израиль, а глава семьи возобновил свой концертный чес по городам и весям.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц - иноагентов

По материалам сайта mk.ru