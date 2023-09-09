Валя Карнавал в нижнем белье показала свой лучший ракурс: бывший, плачь и смотри

Блогер, певица Валя Карнавал с недавних пор может себе позволить самые откровенные наряды. Более того, пере камерой она смело предстает и в нижнем белье. Все потому, что девушка теперь она холостая, и никто ее не ограничивает в выборе.
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На радость подписчикам Валя Карнавал опубликовала новое селфи, на котором предстала в белом комплекте нижнего белья. Красотка выставила свои прелести в выгодном ракурсе, снова заставив подписчиков ахать от своей новой фигуры.
Валя Карнавал. Фото: соцсети
Карнавал, напомним, этой весной рассталась с блогером Сашей Стоуном. Они были вместе год, познакомились на шоу «звезды в Африке» и готовились к свадьбе. О причинах разрыва пара не распространяется.