«Киборг»: перенесший ампутацию Роман Костомаров решился на откровенность

Олимпийский чемпион Роман Костомаров, который вернулся на лед после перенесенной в начале года ампутации стоп, станет героем документального фильма. Про него и еще нескольких людей с похожей судьбой будет снята история с названием «Киборг». Об этом сообщил заместитель генерального директора Premier и режиссер Макар Кожухов.

«Сейчас мы находимся в рабочем процессе с Романом, который демонстрирует фантастическую силу воли. Ну что говорить, он — олимпиец. Темпы его восстановления, темпы социальной и физической адаптации потрясающие!» - рассказал режиссер.

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Фигурист еще не приступил к съемкам, но уже известна сюжетная линия, по которой будет строится его личная история.

«Мы хотим рассказать про него сейчас, и на его примере показать, что возможно все, и каждый человек уникален. И тут еще вопрос скорее силы духа, которой у Романа не занимать», - уточнил Кожухов.

Костомаров, напомним, боролся за жизнь в течение полугода. В январе 2023-го он угодил в реанимацию с пневмонией, затем начались осложнения – сепсис, гангрена, приведшая к ампутации не только стоп, но и кистей рук. Но чемпион продемонстрировал невероятную силу духа и целеустремленность и уже в конце лета встал на коньки.

По материалам сайта kp.ru