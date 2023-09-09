«Нездоровая»: 56-летняя Рената Литвинова напугала поклонников болезненным видом – впалая грудь, руки-ниточки

Актриса и режиссер Рената Литвинова поделилась новыми снимками с отдыха на морском побережье, куда отправилась сразу после европейских гастролей. Звезда, напомним, уехала из России полтора года назад и сейчас живет в Париже.

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