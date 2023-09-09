«Нездоровая»: 56-летняя Рената Литвинова напугала поклонников болезненным видом – впалая грудь, руки-ниточки

Актриса и режиссер Рената Литвинова поделилась новыми снимками с отдыха на морском побережье, куда отправилась сразу после европейских гастролей. Звезда, напомним, уехала из России полтора года назад и сейчас живет в Париже.
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Рената Литвинова. Фото: соцсети
56-летняя Литвинова позировала в купальнике, приняв задумчивую и довольно напряженную позу. При этом, в глаза поклонникам бросилась чрезмерная худоба Ренаты, кто-то даже забил тревогу и призвал актрису срочно поесть как следует.
«Боже, Вы такая тоненькая, хочется Вас мороженкой угостить», «Вы таете», «Больше не худейте пожалуйста. Уже предел», «Боги, боги мои! Вы слишком стройная! Пожалуйста, поешьте сегодня вечером от души. Забудьте обо всем», «Рената, немного наберите вес, пожалуйста. Светитесь. Проверьте дефициты», «Худоба нездоровая», - взволновались подписчики.
Кстати ,на днях стало известно, что Литвинова поругалась со своей подругой Земфирой*, с которой вместе эмигрировала во Францию. Какая кошка между ними пробежала, неизвестно.
* Включена в реестр физических лиц, признанных МИнюстом РФ иноагентами