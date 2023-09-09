Юрьева и Соколов из «Уральских пельменей» устроили зажигательные пляски на сцене: пока зрителей нет, отрываются

Звезды шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева и Дмитрий Соколов подурачились перед пустым залом в ожидании зрителей на концерт. Актеры устроили пляски, забавно вытанцовывая разные па, а их коллега Сергей Исаев в это время включил камеру и запечатлел это действо.

Юрьева решила, что ее поклонники в Сети тоже должны это увидеть, и разместила у себя танец с Соколовым.

«И это мы трезвые!» - написала актриса.

Подписчики посмеялись над любимыми актерами и пожелали им успешного выступления и такого же огонька на сцене, как и во время репетиции.