Юна и хороша собой: Константин Меладзе представил новую фаворитку — как выглядит муза

Композитор и продюсер Константин Меладзе порадовал поклонников первой за последнее время песней. Вот только исполняет будущий потенциальный хит не Вера Брежнева.
Новый трек Константин Меладзе записал дуэтом с молодой певицей Софьей Тарасовой. Слова и музыку к песне о любви написал сам же Константин Меладзе. Композицию он презентовал в Сети.
«Премьера! Константин Меладзе и София Тарасова - «Почему я?» - написано в микроблоге Константина Меладзе.
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Поклонники тут же начали сравнивать Софью и Веру Брежневу. Сравнения оказались не в пользу второй. Певицу Софью Тарасову, которая живет в Берлине, называют новой музой Константина Меладзе. Вокалистка юна, хороша собой и обладает мощным голосом.
«Спасибо за новую песню! Так долго ждали. Пожалуйста, не останавливайтесь и создавайте прекрасные песни для нас», «Верунчик осталась в вышиванке что ли? А София в красивом пеньюаре. Класс», «Новая муза!» - высказались в Сети.
Софья Тарасова. Фото: соцсети