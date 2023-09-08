Юна и хороша собой: Константин Меладзе представил новую фаворитку — как выглядит муза

Композитор и продюсер Константин Меладзе порадовал поклонников первой за последнее время песней. Вот только исполняет будущий потенциальный хит не Вера Брежнева.

Новый трек Константин Меладзе записал дуэтом с молодой певицей Софьей Тарасовой. Слова и музыку к песне о любви написал сам же Константин Меладзе. Композицию он презентовал в Сети.

«Премьера! Константин Меладзе и София Тарасова - «Почему я?» - написано в микроблоге Константина Меладзе.

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