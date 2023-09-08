Спустя год: Таня Мусульбес воссоединилась с бывшим мужем после разрыва с Ромой Капаклы

«Меня на ужин пригласил вот этот замечательный молодой человек, с которым мы не виделись очень и очень долго. Я очень рада тебя видеть», — поделилась в микроблоге Татьяна Мусульбес.

Сергей Михеев признался, что тоже очень рад видеть свою бывшую жену, уточнив, что они не виделись год.

Напомним, Сергей Михеев был вторым мужем 25-летней Тани Мусульбес. До него Мусульбес была замужем за Виктором Литвиновым. Оба брака экс-участницы проекта «Дом-2» были очень скоротечными.