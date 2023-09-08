Спустя год: Таня Мусульбес воссоединилась с бывшим мужем после разрыва с Ромой Капаклы

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес поделилась в микроблоге кадрами, на которых запечатлена с экс-супругом Сергеем Михеевым.
Парочка воссоединилась в Подмосковье, где сейчас живет Таня Мусульбес. Встреча состоялась по инициативе бывшего мужа Тани Мусульбес, вероятно, узнавшего о ее разрыве с Ромой Капаклы. Сергей Михеев пригласил Таню Мусульбес на ужин в ресторан и преподнес шикарный букет цветов.
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«Меня на ужин пригласил вот этот замечательный молодой человек, с которым мы не виделись очень и очень долго. Я очень рада тебя видеть», — поделилась в микроблоге Татьяна Мусульбес.
Сергей Михеев признался, что тоже очень рад видеть свою бывшую жену, уточнив, что они не виделись год.
Напомним, Сергей Михеев был вторым мужем 25-летней Тани Мусульбес. До него Мусульбес была замужем за Виктором Литвиновым. Оба брака экс-участницы проекта «Дом-2» были очень скоротечными.