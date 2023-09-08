Теперь платиновая блондинка: Вика Романец из «Дома-2» кардинально сменила имидж — больше не брюнетка

Бывшую участницу «Дома-2» Вику Романец вряд ли узнает сейчас даже бывший муж Антон Гусев. Вика Романец, которая много лет была брюнеткой, вдруг решилась на кардинальные перемены во внешности. Она перекрасила свои длинные темные волосы в блонд и стала платиновой блондинкой.

Снимком, на котором она запечатлена с новым цветом локонов, Вика Романец поделилась в микроблоге. Причем Романец показала себя с вытянутыми волосами и с кудрявой гривой, в которой поклонники заподозрили парик.

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