«Дети остаются со мной»: Мария Погребняк впервые прокомментировала развод с мужем-футболистом после 17 лет брака

В эту пятницу, 8 сентября, стало известно, что известная пара футболист Павел Погребняк и его жена Мария официально развелись после 17 лет брака.
Мария Погребняк, долго хранившая молчание и не комментировавшая разрыв с мужем, решилась на первое признание.
«Мы окончательно все! Но мы остались в прекрасных отношениях. На первое сентября вместе провожали сыновей в школу. Заранее обговорили, что дети остаются со мной, а Паша будет с ними часто видеться. Все остальное детали развода я бы предпочла не освещать», — высказалась Мария Погребняк.
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Напомним, у Марии и Павла Погребняк трое сыновей. Не так давно Мария призналась подписчикам, что не одинока. С новым избранником минувшим летом она путешествовала по Европе.
По материалам kp.ru