«Дети остаются со мной»: Мария Погребняк впервые прокомментировала развод с мужем-футболистом после 17 лет брака

В эту пятницу, 8 сентября, стало известно, что известная пара футболист Павел Погребняк и его жена Мария официально развелись после 17 лет брака.

Мария Погребняк, долго хранившая молчание и не комментировавшая разрыв с мужем, решилась на первое признание.