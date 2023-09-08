Отметился на Красной площади: Даня Милохин прилетел в Москву

Скандально известный тиктокер, блогер и музыкант Даня Милохин вернулся в Россию, проведя за ее пределами без малого год.

Даня Милохин перелетел через океан, чтобы оказаться на Родине.

«Выиграл этот полет», — сообщил Даня Милохина, разместив кадры из салона самолета.

Оказавшись в Москве, Даня Милохин отправился на Красную площадь. В его микроблоге появились снимки из кафе, расположенного рядом, и кадры собора Василия Блаженного.

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