Отметился на Красной площади: Даня Милохин прилетел в Москву

Скандально известный тиктокер, блогер и музыкант Даня Милохин вернулся в Россию, проведя за ее пределами без малого год.
Даня Милохин перелетел через океан, чтобы оказаться на Родине.
«Выиграл этот полет», — сообщил Даня Милохина, разместив кадры из салона самолета.
Оказавшись в Москве, Даня Милохин отправился на Красную площадь. В его микроблоге появились снимки из кафе, расположенного рядом, и кадры собора Василия Блаженного.
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Даня Милохин встретился с друзьями в Москве. Фото: соцсети
Напомним, несколько месяцев назад Даня Милохин со скандалом покинул шоу Первого канала «Ледниковый период», в котором принимал участие с фигуристкой Женей Медведевой, и уехал из России.
В июне Даня Милохин публично признавался, что ездить по миру ему надоело и он хочет вернуться в Россию.