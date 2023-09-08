Старшей пять лет, младшей — три года: Ольга Рапунцель показала подросших красавиц-дочерей в модных косухах

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Григорьевская (Рапунцель) впервые за долгое время поделилась снимками, на которых позирует в компании двух своих очаровательных дочек Василисы и Софии.

С папой девочек, Димой Дмитренко, Ольга Рапунцель находится в состоянии развода. Общаться почти уже бывшему мужу с малышками она не дает. Со всеми проблемами справляется сама.

С дочками Оля Рапунцель запечатлелась во время прогулки в парке. Василиса и София были облачены в модные курточки-косухи.

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