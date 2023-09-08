Старшей пять лет, младшей — три года: Ольга Рапунцель показала подросших красавиц-дочерей в модных косухах

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Григорьевская (Рапунцель) впервые за долгое время поделилась снимками, на которых позирует в компании двух своих очаровательных дочек Василисы и Софии.
С папой девочек, Димой Дмитренко, Ольга Рапунцель находится в состоянии развода. Общаться почти уже бывшему мужу с малышками она не дает. Со всеми проблемами справляется сама.
С дочками Оля Рапунцель запечатлелась во время прогулки в парке. Василиса и София были облачены в модные курточки-косухи.
Ольга Рапунцель с дочками Василисой и Софией. Фото: соцсети
Напомним, старшая дочка Ольги Рапунцель появилась на свет весной 2018 года, а младшая — летом 2020-го. Василисе и Софии соответственно пять лет и три года.