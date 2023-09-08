В Москве прошел очередной показ Дома моды Валентина Юдашкина: впервые без великого кутюрье

Вечером 7 сентября в столице состоялся очередной показ Дома моды Valentin Yudashkin — первый после смерти великого кутюрье. Мероприятие организовала наследница модельера Галина. Несмотря на то что дочь Юдашкина проживает в Дубае, она успешно продолжает дело своего отца.

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Показ прошел в рамках урбанистического форума. На моделях были свадебные платья из прошлых коллекций, которые создавал сам Валентин Абрамович. А также несколько новых нарядов, которые ранее не демонстрировались.

Завершила вечер сама Галина. Она вышла на поклон буквально на несколько секунд.

Напомним, в Москве по-прежнему работает фирменный бутик бренда. В скором времени в продажу поступит новая коллекция рret-a-рorter. Известно, что наряды будут в теплых осенних тонах.

Источник: litekp.ru