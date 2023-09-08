«Мое тело является преступлением?»: Джулия Фокс объяснила, почему оголяется на публике

Актриса и модель Джулия Фокс снова шокировала публику своим нарядом. 5 сентября она явилась на Нью-Йоркскую неделю моды в кожаном плаще, под которым красовалось бикини из цепочек, прикрывающее только самый необходимый минимум женского тела, — считай голой вышла на люди.

После этого на модницу вылилась тонна критики. Простые американцы недоумевали, как можно демонстрировать такую срамоту.

В новом интервью 33-летняя артистка ответила на претензии публики.

«У меня из-за этого (наряда. — Прим. авт.) были проблемы, — цитирует Джулию портал ET. — Было много хейтеров, которые говорили: «Это неприемлемо. Это такой плохой пример». Но почему? Это просто мое тело». «Разве мое тело уродливое? Мое тело является преступлением? Мое тело ударило вашу бабушку? То, как они себя повели, возмутительно».

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