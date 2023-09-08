«Мое тело является преступлением?»: Джулия Фокс объяснила, почему оголяется на публике

Актриса и модель Джулия Фокс снова шокировала публику своим нарядом. 5 сентября она явилась на Нью-Йоркскую неделю моды в кожаном плаще, под которым красовалось бикини из цепочек, прикрывающее только самый необходимый минимум женского тела, — считай голой вышла на люди.
После этого на модницу вылилась тонна критики. Простые американцы недоумевали, как можно демонстрировать такую срамоту.
В новом интервью 33-летняя артистка ответила на претензии публики.
«У меня из-за этого (наряда. — Прим. авт.) были проблемы, — цитирует Джулию портал ET. — Было много хейтеров, которые говорили: «Это неприемлемо. Это такой плохой пример». Но почему? Это просто мое тело».
«Разве мое тело уродливое? Мое тело является преступлением? Мое тело ударило вашу бабушку? То, как они себя повели, возмутительно».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Фокс объяснила свои откровенные образы тем, что дома ей приходится носить самые обычные вещи.
«Если бы люди увидели, как я одеваюсь в повседневной жизни. Это буквально боксеры, заляпаные, грязные футболки и шлепанцы Adidas, — поделилась она со смехом. — Вот почему когда я одеваюсь на выход, мне хочется выложиться изо всех сил, потому что моя реальная жизнь такая непривлекательная».
Кстати, недавно Джулия была выбрана одной из «ангелов» бренда Victoria's Secret. Она отметила, что выросла на этой марке нижнего белья — воровала трусы и лифчики в магазинах. Теперь же она получает их просто так, то есть продолжает носить любимое белье бесплатно.