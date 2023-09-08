Сергей Зверев рассказал правду о своем приемном сыне: «Это был очень тяжелый ребенок…»

Звездный стилист Сергей Зверев и его приемный сын Сергей Зверев – младший продолжают выяснять отношения. Несмотря на то что наследнику Зверева-старшего уже 30 лет, он по-прежнему настаивает, что знаменитый отец должен оказывать ему материальную помощь.

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Молодой человек говорит, что находится в бедственном положении. Он утверждает, что ему не на что жить. А звездному отцу якобы на это плевать.

Сейчас Зверев-младший квартируется в Коломне. Знакомые пристроили его ухаживать за пожилым мужчиной, только поэтому у Сергея есть крыша над головой. Ведь аренда жилья стоит дорого. А мужчина так и не смог найти хорошую работу.

Сергей намекнул на то, что отец ему должен был купить квартиру. Зверев-младший заявил, что если бы не усыновление, то у него было бы жилье от государства. И, похоже, эти слова больно ранили Зверева-старшего. Поскольку он искренне хотел помочь мальчику. И, по словам шоумена, даже спас ему жизнь.

«Если бы его не взяли в семью, он бы умер через год. И что тогда? А тогда что? Была сложнейшая операция: одна, вторая, третья. Это был очень тяжелый ребенок. Он бы не дожил», — рассказал стилист.

Кроме того, Зверев-старший напомнил сыну, что пытался дать ему образование. Оказывается, звездный наследник сам не захотел учиться и поэтому теперь перебивается случайными заработками или звонит знакомым и просит денег.

«Мы каждое утро собирали его на занятия, давали ему деньги, собирали завтрак. Мы думали, что он учится. Он не учился ни дня», — объяснил Зверев-старший.

Источник: программа Пятого канала «Светская хроника»