Названа причина, почему муж звезды «Игры престолов» Софи Тернер подал на развод

В начале сентября 2023 года западный шоу-бизнес потрясла новость: блистательная звездная пара Джо Джонаса и Софии Тернер расстается. Музыкант подал документы на развод с актрисой, после четырех лет брака и рождения двух дочерей.

Ранее в СМИ проходила информация, что девушка страдает от жизни в Америке и хочет вернуться домой в Великобританию, но муж не поддерживал ее желания переехать. Вдобавок накопились и другие разногласия.

И вот от источников, близких к звездной паре, поступили новые подробности. Якобы 27-летняя звезда «Игры престолов» переживала тяжелые времена после рождения второго ребенка, а 34-летний участник группы Jonas Brothers «не слишком поддерживал ее».

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Как пишет издание TMZ со ссылкой на инсайдеров, став мамой во второй раз, Софи охладела к вечеринкам и светским мероприятиям, хотела больше сидеть дома. Джо приходилось уговаривать жену ходить с ним на звездные тусовки. На одной из таких встреч многие присутствующие заметили, что Тернер явно «некомфортно, и она не хочет там находиться».

Джонасу же было некомфортно выходить в свет без супруги, он считал, что ей нужно чаще выбираться из дома. Потом якобы домашняя камера записала некоторые слова актрисы, которые стали для мужчины последней каплей.

Любопытно, что ранее это же издание писало об обратном: что Софи любит вечеринки, а Джо, наоборот, домосед. В любом случае причиной развода называется слишком разный образ жизни.