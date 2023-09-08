И красный купальник тоже: Памела Андерсон решила распродать свой модный гардероб

56-летняя Памела Андерсон рассказала журналистам о планах распродать часть своего модного гардероба, в том числе и культовый красный купальник из «Спасателей Малибу». И пока вы не подумали, что возрастной актрисе не хватает денег, отметим, что она таким образом освобождает место для новой главы своей жизни.

«Я не люблю что-то делать впустую. Лучше очистить свой разум, очистить свой шкаф. Освободите место для новой жизни, - рассказала звезда журналу People. - Не могу дождаться, чтобы увидеть, как другим понравятся эти вещи».

«Мой стиль, несомненно, изменился с годами, и мне приятно думать, что другие найдут такую же радость, как и я (в ее предметах одежды, - Прим. авт.). Нет никаких причин зацикливаться на них. Эти воспоминания созданы для того, чтобы ими делиться».