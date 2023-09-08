И красный купальник тоже: Памела Андерсон решила распродать свой модный гардероб

56-летняя Памела Андерсон рассказала журналистам о планах распродать часть своего модного гардероба, в том числе и культовый красный купальник из «Спасателей Малибу». И пока вы не подумали, что возрастной актрисе не хватает денег, отметим, что она таким образом освобождает место для новой главы своей жизни.
«Я не люблю что-то делать впустую. Лучше очистить свой разум, очистить свой шкаф. Освободите место для новой жизни, - рассказала звезда журналу People. - Не могу дождаться, чтобы увидеть, как другим понравятся эти вещи».
«Мой стиль, несомненно, изменился с годами, и мне приятно думать, что другие найдут такую же радость, как и я (в ее предметах одежды, - Прим. авт.). Нет никаких причин зацикливаться на них. Эти воспоминания созданы для того, чтобы ими делиться».
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Напомним, Памела Андерсон – американская икона стиля и секс-символ 90-х годов, актриса и фотомодель, звезда журнала Playboy и сериала «Спасатели Малибу». Ну и конечно, большая модница, которую всегда были рады видеть на фэшн-мероприятиях.