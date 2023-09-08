Прохор Шаляпин представил свою новую девушку

Известный певец Прохор Шаляпин удивил публику, появившись на премьере фильма «Праздники» в кинотеатре «Октябрь» с Еленой Королевой – внучкой советской актрисы Людмилы Гурченко. Пара представляла собой весьма эффектное зрелище – Прохор нарядился в черные брюки скинни и яркую рубашку, а на Елене были синие джинсы, золотистая блузка и жакет в клетку, образ она дополнила ярко-красными кедами.

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Прежде на все вопросы о личной жизни Прохор отвечал, что его сердце свободно, и роман с Королевой не подтверждал. Но теперь, похоже, становится ясно – между ним и внучкой Гурченко все-таки имеются довольно близкие отношения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «МК».