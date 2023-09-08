Рианна назвала второго ребенка бунтовским именем

В американской прессе появились подробности того, что написано в свидетельстве о рождении второго сына певицы Рианны. Мальчик родился 1 августа в 7:41 утра в больнице Cedars Sinai в Лос-Анджелесе. Ранее сообщалось, что он родился 3-го числа.

Издание The Blast передает, что имя ребенка довольно необычное – как и у первенца звезды. Родители назвали малыша Riot Rose Mayers (Райот Роуз Майерс). Первое имя переводится как «бунт», второе – «роза», а фамилия досталась от отца, рэпера A$AP Rocky.

Журналисты предположили, что имя Riot является отсылкой к музыкальному дуэту Рокки и Фаррелла Уильямса.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Малыш присоединился к своему старшему брату с необычным именем RZA, которому в мае 2023-го исполнился год.