Официальный развод! С чем осталась Мария Погребняк после 17-летнего брака с футболистом

В пятницу, 7 сентября, московский суд официально развел Павла и Марию Погребняк. Из документа следует, что инициатором развода стала именно Мария.

Причем о причинах она никому не рассказывала. Прессе лишь известно, что женщина нашла новую любовь.

В браке супруги прожили 17 лет. За долгий период они нажили несколько квартир в Москве и недвижимость в Дубае. Имущество решили разделить поровну, без лишних скандалов.

У пары также подрастают трое сыновей, все они тоже будут обеспечены.

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