«Уйти на пенсию, чтобы что?»: 84-летний Иэн Маккеллен заявил, что не собирается прекращать сниматься

В 2023 году британскому актеру Иэну Маккеллену исполнилось 84 года. Но уходить на пенсию наш любимый Гэндальф не собирается. В новом интервью он рассказал, что остается на работе и доволен этим.

«Уйти на пенсию, чтобы что? – цитирует ветерана сцены издание Variety. – Я никогда не оставался без работы, хотя осознаю, что в любую минуту со мной может случиться что-то такое, что помешает мне когда-либо снова работать. Но пока колени выдерживают и память не подводит, почему бы мне не продолжать? Я действительно чувствую, что и сейчас неплохо справляюсь с актерской деятельностью».

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Актер отметил, что недавно один из критиков в своей статье «погнал» его на пенсию из-за того, что Иэн забыл строчку во время спектакля «Фрэнк и Перси». Мэтр говорит, что подобная оплошность случается время от времени со всеми артистами, и это не повод списывать человека со счетов.