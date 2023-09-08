Максим Галкин* дал первое интервью в изгнании: но что-то пошло не так

Признанный в России иноагентом Максим Галкин* дал первое интервью с тех пор, как сбежал из своей страны. Журналисты ожидали, что юморист снова наговорит много гадостей про своих соотечественников, как он обычно это делает в соцсетях. Но в этот раз артист был сдержанным.

В основном шутил и травил байки про дружбу с Вайкуле.

В кадре должна была появиться и Алла Пугачева. Но что-то пошло не так. Примадонна не подошла к мужу во время интервью, хотя сидела где-то рядом и наблюдала.

Галкин* и Пугачева сейчас живут в Латвии у Лаймы Вайкуле. Певица, песен которой давно уже никто не помнит, агрессивно настроена в адрес россиян.

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* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.