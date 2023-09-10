«Хуже тому, кого бросают! Это нож в спину»: Руденко — о разрыве с Поверенновой, которая была старше на 10 лет

Анатолий Руденко вместе с Еленой Дудиной воспитывает дочку Милену. Ради новых отношений актер расстался с Дарьей Поверенновой, которая была старше его на целых 10 лет. Ходили слухи, что против этих отношений выступала мама актера Любовь Николаевна.

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Анатолий Руденко понимает, что нанес Дарье Поверенновой глубокую обиду. Простить экс-возлюбленного актриса, похоже, так и не смогла. На светских мероприятиях Анатолий и Дарья стараются делать вид, что не замечают друг друга. Наладить диалог с актрисой Руденко так и не удалось, хотя он и мечтал об этом в память о былых отношениях.