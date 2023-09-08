Сбежавшую Дапкунайте через суд лишают московской прописки

Ингеборга Дапкунайте оказалась в числе несогласных и покинула страну в 2022 году. Актриса даже заявила, что хотела сделать это несколько лет назад. Однако, что-то ее держало в Москве – вероятно, хороший заработок либо квартира на Никитском бульваре.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

Как сообщает aif.ru, в жилом памятнике архитектуры Дапкунайте даже не успела толком пожить, хотя долго и тщательно делала ремонт после покупки. Спешно продала и сбежала. Теперь на нее подал в суд некий Рубен Худавердян, требующий снять актрису с регистрационного учета, то есть лишить прописки.

Следующее заседание состоится в начале октября. Как считает юрист Нина Романович, Дапкунайте слишком торопилась продать элитные «квадраты» и покинуть страну, что даже не выписалась из квартиры, как того требует сделка. И бремя по лишению актрисы московской прописки легло на нового собственника.