«У меня даже ухо заложило»: Тодоренко устроила дикую истерику при детях

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко рассказала, как у нее случилась истерика. Страшный выплеск эмоций произошел у звезды прямо при детях и муже. Знаменитость воспитывает двоих сыновей – четырехлетнего Майкла и годовалого Мирослава. Материнство она совмещает с множеством проектов, часто беря детей с собой на работу.

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Видимо, столь бешеный ритм Тодоренко уже перестала выдерживать. Терпению звезды пришел конец после новой порции детских шалостей, и произошло это резко и с криками такой силы, что, по словам Регины, звенело в ушах.