Кушанашвили рассказал про болезнь Малахова: «Это беда»

Шоумен Отар Кушанашвили стал гостем нового выпуска шоу Насти Ивлеевой. И в ходе программы рассказал про болезнь телеведущего Андрея Малахова.

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Слухи о тяжелом недуге звезды экрана ходят уже достаточно давно. Телеведущий начал носить парики, и это тут же бросилось зрителям в глаза. Сам Малахов хранит молчание по сей день. А вот его коллега более многословен и подтвердил страшный слух.

«Это беда», - заявил Кушанашвили, проговорившись, что Малахов проходил курс лечения. И поэтому выполнять задание Ивлеевой и звонить Андрею со словами «Я тоже начал лысеть» Отар отказался.

А чтобы сохранить в секрете диагноз Малахова, Кушанашвили пришлось выпить противную жидкость.

По материалам сайта kp.ru