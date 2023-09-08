Разведенный Басков проговорился о личном: «Я в браке был»

Николай Басков является много лет завидным женихом, но сам ни в какую не хочет идти под венец. Артист признался в этом в эфире радио «Юмор ФМ».

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Исполнитель хитов «Шарманка» и «Ты далеко» объяснило свою позицию тем, что уже получил опыт семейной жизни. Он вдохновлен историей Нельсона Манделы, экс-президента ЮАР, который развелся с женой вскоре после освобождения из 27-летнего тюремного заключения.

«Я в браке был, в отношениях состоял, поэтому дайте мне пожить и насладиться жизнью, я не испытываю никаких проблем. Я избавился ото всех 10 лет назад», - заявил артист.

Напомним, Басков был женат один раз. В 2001 году ему сказала «да» дочь его продюсера Светлана Шпигель. В 2006 году они стали родителями – на свет появился сын Бронислав. Но через год семья распалась, и артист не воспитывал своего единственного наследника.