«Микрофон в руке – лишний»: Никас Сафронов оценил памятник Юре Шатунову

Художник Никас Сафронов высказался о памятнике и нашел его достойным. Он с удовольствием отметил, что исполнен монумент без «изысков и похабщины», которые в последнее время встречаются все чаще. И все-таки нашел недостатки, которые следовало бы не допускать.

«На мой взгляд, микрофон в руке – лишний. Возможно, когда пройдет много лет, и люди уже не будут понимать, кому этот памятник, увидев микрофон, поймут, что он был певцом. Может быть, на это и рассчитывал скульптор», - высказался Сафронов.

Он считает, что дело жизни Шатунова можно было бы передать не так навязчиво, а более метафорично. Да и высоту памятника выбрали слишком большую. Ведь в жизни солист «Ласкового мая» отличался скромностью, а сейчас его скульптура слишком бросается в глаза на фоне остальных памятников.

По материалам сайта mk.ru