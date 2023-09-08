«Микрофон в руке – лишний»: Никас Сафронов оценил памятник Юре Шатунову

В день рождения Юрия Шатунова, которому могло бы исполнится 50 лет, на его могиле на Троекуровском кладбище состоялось масштабное открытие памятника. Ради этого события из Германии прилетели вдова артиста Светлана и его дети, 17-летний сын Дэннис и 10-летняя дочь Эстелла.
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Скульптор-портретист Виктория Тищенко на могиле Юрия Шатунова. Фото: Иван Макеев / КП
Художник Никас Сафронов высказался о памятнике и нашел его достойным. Он с удовольствием отметил, что исполнен монумент без «изысков и похабщины», которые в последнее время встречаются все чаще. И все-таки нашел недостатки, которые следовало бы не допускать.
«На мой взгляд, микрофон в руке – лишний. Возможно, когда пройдет много лет, и люди уже не будут понимать, кому этот памятник, увидев микрофон, поймут, что он был певцом. Может быть, на это и рассчитывал скульптор», - высказался Сафронов.
Он считает, что дело жизни Шатунова можно было бы передать не так навязчиво, а более метафорично. Да и высоту памятника выбрали слишком большую. Ведь в жизни солист «Ласкового мая» отличался скромностью, а сейчас его скульптура слишком бросается в глаза на фоне остальных памятников.
По материалам сайта mk.ru