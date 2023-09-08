Экс-невеста Бориса Корчевникова объяснила, почему он так и не женился

Актер и телеведущий Борис Корчевников построил блестящую карьеру. Только вот в личной жизни счастья пока не нашел. Это беспокоит поклонников 41-летнего журналиста.

Ранее он состоял в отношениях с актрисой Анной-Сесиль Свердловой, до нее – с моделью Анной Одеговой, с которой вместе учился в МГУ. Они даже хотели пожениться, но до свадьбы дело так и не дошло.

Экс-невеста Одегова раскрыла причину, по которой их бракосочетание сорвалось. Оказалось, она пришлась не по нраву маме жениха.

«Она не дает ему ни с кем встречаться даже сейчас», - передает слова Одеговой сайта kp.ru.

Девушка призналась, что будущая свекровь очень ревновала сына к невесте. Также и с Анной-Сесиль у Корчевникова шло дело к свадьбе, они встречались 8 лет, даже просили благословения у батюшки в храме. По некоторым данным, и вовсе поженились. Но расстались.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»