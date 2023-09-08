Поплавская выступила против возвращения Шепелева в телеэфир: «Решил, что пришло время вылезать из норы»

Телеведущий Дмитрий Шепелев вернулся в эфир и в новом сезоне станет вести семейную передачу «В кругу друзей» на телеканале «Россия 1». Он уже приводил на съемки своих детей, делился впечатлениями и предвкушал премьеру. Еще бы, ведь долгое время звезда экрана был безработным.
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Однако, возвращением Шепелева на федеральный телеканал возмутилась актриса и блогер Яна Поплавская. Активно высказывающаяся в Сети по острым вопросам звезда напомнила своим подписчикам, что в феврале 2022 года телеведущий повел себя по отношению к нашей стране не очень уважительно.
«Теперь решил, что пришло время вылезать из норы. Он решил, что за это время все забыли его предательство России. Что наш народ простил «черные квадратики», которые у некоторых до сих остались», - возмущенно написала у себя в Телеграм Поплавская.