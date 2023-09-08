Поплавская выступила против возвращения Шепелева в телеэфир: «Решил, что пришло время вылезать из норы»

Телеведущий Дмитрий Шепелев вернулся в эфир и в новом сезоне станет вести семейную передачу «В кругу друзей» на телеканале «Россия 1». Он уже приводил на съемки своих детей, делился впечатлениями и предвкушал премьеру. Еще бы, ведь долгое время звезда экрана был безработным.

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Однако, возвращением Шепелева на федеральный телеканал возмутилась актриса и блогер Яна Поплавская. Активно высказывающаяся в Сети по острым вопросам звезда напомнила своим подписчикам, что в феврале 2022 года телеведущий повел себя по отношению к нашей стране не очень уважительно.