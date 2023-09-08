Слишком бюджетный для звезды: Клава Кока похвасталась своим новым красным автомобилем

Клава Кока за последние пять лет стала популярной. Она собирает стадионы. Певица купила квартиру себе, а также недавно подарила квартиру родителям. Примечательно, что артистка много путешествует, а также носит брендовые наряды. А вот 7 сентября она показала свой новый автомобиль. Звезда выложила фото со своим «железным конем».
На фото Клава засняла большую красную машину. На ее капоте лежал букет цветов. Это оказался автомобиль OMODA S5, который стоит не больше трех миллионов рублей.
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«А-а-а, она моя! Я в шоке! Принимаю поздравления!» – заявила певица.
Некоторые поклонники решили, что это подарок от ее таинственного бойфренда. Другие удивились, что машина не соответствует статусу звезды, так как она может позволить себе более дорогое авто.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды