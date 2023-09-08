Слишком бюджетный для звезды: Клава Кока похвасталась своим новым красным автомобилем

На фото Клава засняла большую красную машину. На ее капоте лежал букет цветов. Это оказался автомобиль OMODA S5, который стоит не больше трех миллионов рублей.

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«А-а-а, она моя! Я в шоке! Принимаю поздравления!» – заявила певица.

Некоторые поклонники решили, что это подарок от ее таинственного бойфренда. Другие удивились, что машина не соответствует статусу звезды, так как она может позволить себе более дорогое авто.