Рудова в платье подразнила глубоким декольте — позволила поиграть на своей груди: сложно удержаться

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Она регулярно появляется в новых сериалах и фильмах. Ей часто достаются роли роковых красоток. Блондинка в свои 40 лет следит за фигурой и занимается спортом. Она не стесняется оголяться перед камерой. Также артистка любит демонстрировать свои формы, облачаясь в женственные наряды.
Примечательно, что накануне Наталья вернулась из Турции. Она решила продлить лето. Актриса в мини-платье с цветочным принтом решила блеснуть глубоким декольте. Она засветила свою грудь. Подруга не выдержала и стала пальчиком наигрывать мелодию, словно играя на прелестях артистки. Рудова при этом только засмеялась.
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Поклонники отметили, что актриса притягивает людей. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красотка», «Какая вы шалунья», «Подруга сделала то, о чем мечтают все», «Ох, какая блондинка», «Чарующий смех», «Платье позволило разглядеть близняшек», — стали писать в Сети.