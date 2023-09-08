Рудова в платье подразнила глубоким декольте — позволила поиграть на своей груди: сложно удержаться

Примечательно, что накануне Наталья вернулась из Турции. Она решила продлить лето. Актриса в мини-платье с цветочным принтом решила блеснуть глубоким декольте. Она засветила свою грудь. Подруга не выдержала и стала пальчиком наигрывать мелодию, словно играя на прелестях артистки. Рудова при этом только засмеялась.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».