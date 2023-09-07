Клава Кока в сливочном корсете засветила пышные полушария груди: так выглядят прелести без пуш-ап — все ахнули

На этот раз Клава решила похвасталась новым образом. Перед выступлением она сделала фото в гримерке. Блондинка предстала в брюках карго и атласном корсете сливочного цвета. Наряд подчеркнул ее формы. Она блеснула своими пышными полушариями груди без пуш-ап. Кока была в очках, а волосы собрала в пучок.

«К секси-машине секси лук», – заинтриговала она фанатов.

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