Клава Кока в сливочном корсете засветила пышные полушария груди: так выглядят прелести без пуш-ап — все ахнули

Клава Кока уже давно стала популярной исполнительницей. Она признавалась, что ей было сложно пробиться на эстраду. Однако теперь певицу зовут на премии и фестивали, она также участница популярных шоу. Недавно в ее жизни появился бойфренд. Пока его имя артистка скрывает. При этом она продолжает выступать и носить привычные дерзкие наряды.
На этот раз Клава решила похвасталась новым образом. Перед выступлением она сделала фото в гримерке. Блондинка предстала в брюках карго и атласном корсете сливочного цвета. Наряд подчеркнул ее формы. Она блеснула своими пышными полушариями груди без пуш-ап. Кока была в очках, а волосы собрала в пучок.
«К секси-машине секси лук», – заинтриговала она фанатов.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Клава. Многие отмечают, что она похорошела. «Прям красотка», «Ох, вот это формы», «Декольте бесподобное», «Влюбленная, прям сияет», «Ложбинка так и манит», «Ну тут прям богиня», «Сочные формы», — стали писать подписчики.